"Oorlogskabinet" komt samen in Londen: het Verenigd Koninkrijk voert oorlog tegen zichzelf

Strafste beleidsdaad

Wie de term "oorlogskabinet" heeft bedacht voor een vergadering van eerste minister Theresa May en haar belangrijkste ministers, is niet duidelijk. Waarschijnlijk een of andere politiek journalist in Westminster. Maar de term duidt wel op de alsmaar slechter wordende verstandhouding binnen de regering. Dat Theresa May het nu al uithoudt sinds haar "overwinnings­nederlaag" bij de parlementsverkiezingen van juni vorig jaar, is ondertussen haar strafste beleidsdaad geworden.

Lastig

Iedereen die de Europese Unie een heel klein beetje kent, had in de zomer van 2016 al kunnen voorspellen dat de brexitonderhandelingen lastig zouden worden. Experts hadden daar toen overigens al openlijk voor gewaarschuwd. Niet dat het argument veel indruk maakte, wel integendeel: als het lidmaatschap van de Europese Unie zo waardevol is, waarom moeten ze het dan zo moeilijk maken om eruit te stappen? Een argument dat ze moeiteloos omkeerden.

Eén jaar, tweeënvijftig dagen

Dat het moeilijk zou worden, dat wist iedereen dus. Maar dat de regering-May een dergelijke incompetentie ten toon zou spreiden, dat had niemand verwacht. Theresa May is er nog altijd niet in geslaagd om de Europese Unie duidelijk te maken hoe ze de toekomstige (handels)relatie met Brussel ziet. En sinds het referendum is er al meer dan anderhalf jaar verstreken. In Londen slaat de Big Ben niet meer, vanwege verbouwingen aan de toren, maar de klok blijft toch tikken. Nog een dik jaar voor het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie dondert. Een jaar en tweeënvijftig dagen...

Overgangsperiode

Maar daar hadden ze iets op gevonden, tegen dat "uit-de-EU-donderen": een overgangsperiode! Een redelijke beslissing, toch? De overgangsperiode zou ingaan op 29 maart en moet de Britse ondernemers de tijd geven om zich aan te passen aan hun nieuwe internationale handelspositie. Twee jaar, zei Theresa May, twee jaar zou die moeten duren.

Floccinaucinihilipilification

Iedereen vond het een goed idee, zelfs de harde brexiteers in de regering konden er zich mee verzoenen. Maar zelfs over dat goed idee, waarvan iedereen wel de voordelen zag, uitgerekend over dat goed idee is er al ruzie in het kabinet en binnen de Conservatieve Partij. Jacob Rees-Mogg, het excentrieke en oer-Engelse parlementslid voor North East Somerset, een van de weinige Engelsen die weleens het woord "floccinaucinihilipilification" in de mond nemen, vindt dat de regering zich door de EU laat koeioneren. Anderen vrezen dat het Verenigd Koninkrijk een vazalstaat van de Europese Unie zal worden.

Kolonie

Helemaal ongelijk hebben ze niet: tijdens de overgangsperiode zal het land deel blijven uitmaken van de eenheidsmarkt en de douane-unie. De EU-wetgeving zal onverkort van kracht blijven, en het Verenigd Koninkrijk zal er geen stem meer in hebben. Het vrije verkeer van goederen én personen zal blijven gelden, en Europese rechters zullen nog altijd hun zeg hebben. Een EU-diplomaat omschreef de relatie ooit als die met een kolonie. Het Verenigd Koninkrijk als kolonie van de Europese Unie, welteverstaan. Niet omgekeerd.

Brino

De Conservatieve brexiteers maken zich zorgen over de richting die de brexitonderhandelingen zullen inslaan. Ze verdenken Theresa May ervan dat ze een zachtere brexit wil dan ze altijd laat uitschijnen. Ze hebben er zelfs al een nieuw woord voor bedacht: "brino". Brexit In Name Only. En daar gaat het oorlogskabinet van woensdag en donderdag over: over de toekomstige relatie met de Europese Unie. Zal Theresa May de komende dagen overleven? Gezien haar overlevingsstrategieën van de voorbije maanden: vermoedelijk wel.

