"We zullen er geen show van maken": vier vragen over prins Laurent in het Parlement

Waarover gaat het?

De federale regering wil 15 procent van de dotatie van prins Laurent afnemen omdat hij zonder toestemming aanwezig was geweest op een receptie van de Chinese ambassade. Het is het Parlement dat de beslissing moet nemen. De advocaat van de prins had aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke gevraagd dat de prins zich in het Parlement zou mogen komen verdedigen. Bracke heeft daarover onderhandeld met de fractievoorzitters van de partijen en er zijn geen bezwaren geuit. Een officiële beslissing zal er pas binnen enkele weken komen. Meester Arnauts is nog niet op de hoogte gebracht, maar reageert alvast tevreden dat zijn cliënt zich wellicht zal mogen komen verdedigen. "We gaan er geen show van maken", verzekert Arnauts. "Het zal een sereen juridisch debat worden." De advocaat wijst er ook op dat prins Laurent het wettelijke recht heeft om gehoord te worden in deze procedure. "Het is niet zo dat hij nu een gunst zou krijgen van het Parlement."

Hoe uniek is dit?

Als prins Laurent (of zijn vertegenwoordiger) zich zal komen verdedigen in het Parlement, dan zou dat een primeur zijn. De wet waarop deze kwestie gebaseerd is, dateert overigens nog maar van 30 december 2013. "Het is in elk geval zeer uitzonderlijk dat iemand van het koningshuis zich komt verdedigen", zegt koningshuiskenner Marc Van den Wijngaert. "Normaal komen ze er enkel voor officiële toespraken. Nu gaat het over zijn persoonlijke lot en financiering."

Zal de prins nog aan de sanctie ontsnappen?

Advocaat Arnauts hoopt in elk geval naar eigen zeggen dat hij de parlementsleden nog zal kunnen overtuigen om het voorstel van de regering over de inperking van de dotatie niet te zullen uitvoeren. "We hopen op een tweede zit in het Parlement. Het is volgens mij zeker niet onmogelijk dat de sanctie er niet zal komen", klinkt het. De advocaat van prins Laurent wil het Parlement overtuigen dat de wet met betrekking tot de dotatie en de daaraan gekoppelde gedragscode met sanctie niet duidelijk genoeg geformuleerd is. Bovendien stelt hij zich vragen bij de onafhankelijkheid van het Parlement, terwijl de meerderheid binnen de schoot van de regering al heeft voorgesteld om de dotatie te verminderen. "Het parlement trekt hier de rechterlijke macht naar zich toe. Is dat wel grondwettelijk?” Professor Van den Wijngaert daarentegen vermoedt niet dat de Kamer anders zal oordelen dan wat de regering heeft voorgesteld. "De advocaat probeert een dossier te verdedigen dat niet te verdedigen valt. Prins Laurent houdt zich allang niet aan de afspraken. Wel zal het Parlement hem de gelegenheid geven om zijn verhaal te doen."

Zal prins Laurent zelf komen?

De kans is vrij klein dat prins Laurent in eigen persoon naar het Parlement zal komen, als het zover is. "Net omdat we er geen show van willen maken", zegt zijn advocaat. Meester Arnauts zal dus hoogstwaarschijnlijk zijn cliënt komen vertegenwoordigen. Dat zal overigens wellicht in een "commissie ad hoc" gebeuren. Een beetje naar analogie met de commissie Vervolgingen van het Parlement, die samenkomt wanneer het gerecht parlementsleden wil vervolgen. Dat gebeurt dan in principe achter gesloten deuren en met geheimhouding.

VRT NWS-journalist Flip Feyten zet alles op een rijtje