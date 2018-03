125 gedetineerden moeten op matras op de grond slapen

In januari sliepen er 125 gedetineerden op een matras op de grond in een Belgische gevangenis. Het probleem situeert zich vooral in Vlaanderen, meer bepaald in de gevangenissen van Brugge, Antwerpen, Gent, Hasselt en Ieper. In Hasselt sliepen er in totaal 76 gedetineerden op matrassen op de grond. Maar ook in Marche en Nijvel waren er te weinig cellen. Minister Geens gaf de cijfers als antwoord op een parlementaire vraag van Kamerlid Annick Lambrecht (SP.A).