Beurzen gaan opnieuw flink in het rood: Dow Jones verliest 4,1 procent

Gisteravond flirtte de Dow Jones in New York met een verlies van 2 procent. Tegen sluiting kwam daar nog een stuk bij en steeg het verlies naar meer dan 1.000 punten, oftewel 4,15 procent. En ook Nasdaq deed het niet goed met een verlies van 3,9 procent. De bredere S&P500 gaf 3,75 procent verlies prijs.

Daarmee volgden de Amerikaanse beurzen de Europese, die eerder op de avond ook met verlies afsloten. In Frankfurt sloot de DAX met een verlies van 2,62 procent. In Parijs verloor de CAC40 1,98 procent en in Londen volgde de FTSE100 met een verlies van 1,5 procent. De Bel-20 in Brussel verloor 2 procent.

Vanwaar die slechte beursdagen?

De redenen zijn dezelfde als vorige week. Toen piekten de aandelenbeurzen op een historisch hoog peil, maar vrijdag gingen die plots de dieperik in. Met uitzondering van gisteren zette die neergang zich sindsdien voort. Verwacht wordt dat de tijd van uiterst lage intrestvoeten voorbij is en dat de rente geleidelijk zal optrekken. Dat kan dan de groei, onder meer in de Verenigde Staten, wat afremmen.

Dat is nog geen reden voor paniek, want de economische vooruitzichten voor de VS en Europa blijven goed. De werkloosheid in de VS staat op een erg laag peil, wat wellicht zal leiden tot loonsstijgingen. Dat kan dan weer de inflatie opkrikken. Wel zat de rentestijging er al een tijdje aan te komen en is die ook niet onlogisch. De voorbije jaren konden beleggers met de lage rentevoeten met hun geld ook bijna nergens anders naartoe. Nu is dat anders. Analisten spreken dan ook liever over een correctie op iets te hard van stapel gelopen beurzen, dan over een crash die er nog niet is.