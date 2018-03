Tania Van der Sanden maakt haar eerste onewomanshow: "Speel ik mezelf of ben ik mezelf?"

Actrice Tania Van der Sanden is nog volop de laatste hand aan het leggen aan haar nieuwe voorstelling "T.A.N.I.A.!" die binnen twee weken in première gaat. De voorstelling is een soloperformance waarin Van der Sanden haar talent als comédienne volop in de kijker zal zetten.

“Ik heb daar heel lang moeten aan wennen aan die titel. Ik dacht: dat kan nu toch niet, die eigen naam, maar het heet dus Tania en het gaat over mijzelf”, zo zei de actrice vanavond in "Van Gils & Gasten". In het verleden speelde de actrice reeds enkele monologen maar deze maal staat ze voor het eerst helemaal alleen op de planken.

"Het verschil is dat de voorstelling niet voor mij geschreven is, maar dat het uit mij komt. De vraag is speel ik mezelf, ben ik mezelf, het is toneel dus ik mag liegen. Het hoeft niet allemaal waar te zijn maar we moeten uitkijken dat het niet therapeutisch wordt."