Al bijna 1.200 gepensioneerden klussen bij met een flexi-job

De flexi-jobs bestaan intussen ruim 2 jaar in de horeca. Sinds vorige maand zijn ze ook in de mogelijk in winkels en bij de bakker of slager. Gepensioneerden en werknemers die al een andere job hebben, kunnen ermee bijverdienen zonder belastingen te betalen op de extra inkomsten. De werkgever geniet een verlaagd tarief van 25 procent werkgeversbijdrage.

Het systeem moet zwartwerk tegengaan en mensen toelaten om bij te verdienen aan een gunstig tarief. De vakbonden zijn er fel tegen gekant. Zij spreken over een minderwaardig statuut en oneerlijke concurrentie met vaste werknemers.



Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) vindt het een succes. "We kregen heel wat vragen van gepensioneerden zelf die al een bij-job hadden of die een flexi-job wilden. Zij kunnen nu dus aan de slag in de horeca of bij een bakker of een slager om een centje bij te verdienen en eens extra op reis te gaan of de kleinkinderen te verwennen."

In totaal zijn er nu al meer dan 30.000 mensen met een flexi-job. Een exact cijfer is er nog niet, maar het is duidelijk dat de uitbreiding van het systeem tot een stijging heeft geleid.