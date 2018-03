Eerste online inschrijvingen voor secundair onderwijs in Antwerpen starten vandaag

De secundaire scholen in de stad Antwerpen mochten zelf kiezen of ze mee in het systeem wilden stappen. Het is niet verplicht zoals in het kleuter- en basisonderwijs, waar het al langer bestaat. De 46 secundaire scholen die meedoen, zijn goed voor zo'n 70 procent van het totaal.

Hoe werkt het? Ouders die hun kinderen willen inschrijven, kunnen vanaf vandaag terecht op http://meldjeaan.antwerpen.be. Daar moeten ze een lijstje ingeven van hun voorkeursscholen. De plaatsen worden later volgens voorkeur en toeval verdeeld. De inschrijvingsperiode loopt tot en met 27 februari.



"We proberen er eigenlijk voor te zorgen dat mensen op vele scholen tegelijk kunnen aanschuiven", zegt Eric Boels van het LOP, het lokaal

overlegplatform van de scholen. "Maar het systeem zal je geen school toewijzen die je niet wenst. Dat garanderen we."

Het nieuwe systeem maakt het aanschuiven voor de schoolpoort overbodig. "We laten het toeval bepalen. De 200 mensen die in de virtuele rij staan, hebben evenveel kans om in de school binnen te geraken", zegt Boels.

Een 20-tal secundaire scholen doet niet mee, daar moeten ouders in april of mei wel zelf naar de school om hun kind in te schrijven.