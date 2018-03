Asbestrestanten in Boerentoren: gebouw wordt volledig ontruimd tegen de zomer

Het is samen met de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal wellicht het bekendste gebouw van de Antwerpse skyline: de Boerentoren. Het gebouw dateert uit de jaren 30 en is enkele renovaties later nog steeds in gebruik. Eigenaar bank en verzekeraar KBC heeft bij renovatiewerken in november verborgen asbestrestanten ontdekt.

Er is een grondige asbestsanering gebeurd begin jaren 90, maar dat was blijkbaar niet voldoende. "Het gaat om restanten op plaatsen die ofwel niet zichtbaar waren ofwel niet toegankelijk waren", zegt Viviane Huybrecht van KBC aan VRT NWS. "Die restanten zaten achter een valse wand of een vals plafond."

Huybrecht benadrukt dat er geen gevaar is of geweest is voor KBC-medewerkers of andere gebruikers van het gebouw. "Tot de zomer gaan we geleidelijk aan het gebouw ontruimen en iedereen onderbrengen in anderen KBC-gebouwen of in gebouwen die we huren", zegt ze voorts. "Tot de laatste hier de deur dicht trekt, blijven we metingen doen om zeker te zijn dat er geen nieuwe risico's ontstaan."

Na de zomer moet dan de grondige renovatie starten. "Waarbij het gebouw klaar wordt gemaakt voor de toekomst en alle verborgen asbestrestanten worden verwijderd", zegt Huybrecht voorts. Die werkzaamheden zullen naar schatting zo'n 2 jaar duren.