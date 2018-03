Auto blijft populairste vervoermiddel naar het werk

De auto blijft met kop en schouders het populairste vervoermiddel naar het werk. Ruim 76 procent van de werknemers nam vorig jaar geregeld de auto. Dat is een lichte daling tegenover 2016. Tegelijk zijn er opnieuw meer mensen die in een bedrijfswagen van en naar het werk rijden: 1 op de 5 bedienden, ofwel 10 procent meer dan het jaar voordien.

Die cijfers komen uit de nieuwe mobiliteitsbarometer van Acerta, en zijn gebaseerd op de loongegevens van werknemers bij meer dan 40.000 werkgevers in de private sector. Uit de studie blijkt overigens dat de stijging bij vrouwen met een bedrijfswagen drie keer hoger is dan bij mannen. Al hebben vrouwen volgens Acerta nog een grote achterstand in te halen om op hetzelfde niveau te komen als hun mannelijke collega’s.