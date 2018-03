Bermuda schaft het homohuwelijk af

In Bermuda heeft de gouverneur zijn handtekening gezet onder een wetsvoorstel dat al was aangenomen door het parlement. De wet maakt een einde aan het homohuwelijk. Bermuda is het eerste land ter wereld dat deze beslissing neemt.



Het besluit van de gouverneur is opmerkelijk. Door deze wet te tekenen keert hij zich tegen een uitspraak van het Hooggerechtshof van Bermuda, dat vorig jaar besliste dat het homohuwelijk moest worden toegestaan. Ze beargumenteerden toen hun besluit met "in de grondwet staat dat discrimineren verboden is".