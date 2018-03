Mary werpt procedurefout op om Abdeslam vrijuit te laten gaan

Advocaat Speciale Eenheden roept rechtbank op om werk cliënt verder te zetten

De advocaat van de Speciale Eenheden van de federale politie, Tom Bauwens, begint de dag met een vernietigend betoog. In de eerste plaats tegen Salah Abdeslam: "Ik ben blij dat Abdeslam vandaag in zijn bed gebleven is, zijn gedrag vermoeit mij." Maar ook tegen de rechter vaart hij stevig uit over de anonimiteit van zijn cliënt. "Er is geen probleem met de anonimiteit. Als u dat niet aanvaardt, riskeert u 1 tot 2 jaar cel en een geldboete."

Over de agenten van de Speciale Eenheden getuigt hij het volgende. "Mijn cliënt met 20 jaar ervaring is gereduceerd tot iemand die niet meer zelfstandig kan stappen. Dát is de realiteit van dit proces." Méér nog: "Hij ziet zich niet als slachtoffer. Hij heeft zijn werk gedaan en vraagt alleen dat u zijn werk verderzet. En dat u het recht laat geschieden."

Advocaten Ayari benadrukken dat hun cliënt niet wilde sterven, wél wilde vluchten

Daarna is de verdediging van de twee verdachten aan de beurt. De advocaten van Ayari spelen het vooral op het feit dat hun cliënt gevlucht is. "Er was een wil om te vluchten, anders waren ze wel in het appartement gebleven. Waarom zou Ayari vluchten als hij vastbesloten was om politieagenten te doden? Hij wilde niet sterven, noch een bloedbad aanrichten."

Sven Mary roept procedurefout in om Abdeslam vrij te pleiten