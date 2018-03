"Begrotingsakkoord zou historisch kunnen zijn als het goedgekeurd raakt"

"Het zou een historisch akkoord kunnen zijn als het goedgekeurd geraakt de komende 24 uur", legt Amerikacorrespondent Björn Soenens uit. "De deadline is morgen 6 uur Belgische tijd. Als dan het akkoord niet rond is, stevenen we af op een nieuwe shutdown waarbij de overheid de deuren sluit. De deal is gesloten tussen de leiders van de Republikeinen en de Democraten in de Senaat, maar is nog niet eens goedgekeurd door de voltallige Senaat en de deal moet ook nog naar het Huis van Afgevaardigden."

De deal bevat voor elk wat wils. "Zo zitten goede akkoorden meestal in elkaar", legt Soenens uit. "Er zijn vele miljarden extra voor Defensie vanwege de Republikeinen en vele miljarden extra voor binnenlandse bestedingen (kinderopvang, infrastructuur, strijd tegen drugs, rampbestrijding,...) voor de Democraten. Maar er is weerstand van beide partijen in het Huis van Afgevaardigden. De Democraten vinden het abominabel dat er in het begrotingsakkoord niets staat over de Dreamers, jonge immigranten zonder papieren waar er een regeling voor nodig is omdat ze anders het land uit moeten. De Republikeinen vinden het een vreselijke deal omdat het 300 miljard toevoegt aan de al grote schuldenberg van de VS."