Bloedigste offensief van Syrische leger tegen rebellen in maanden

Alleen deze voormiddag zijn er alweer zeker 21 mensen omgekomen en 125 gewond geraakt in Oost-Ghouta, een regio aan de rand van de Syrische hoofdstad Damascus, die in handen is van rebellen. Dat meldt het Syrische Observatorium van de Mensenrechten. Eergisteren was de bloedigste dag in lange tijd, toen vielen er zeker tachtig doden, onder wie veel burger­slachtoffers en ook 19 kinderen en 20 vrouwen. Ook honderden mensen raakten gewond, hulpverleners en ziekenhuizen kunnen de stroom van slachtoffers niet aan.