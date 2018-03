Pas aangekochte bos van Natuurpunt Gent voorlopig onveilig

In het bos staan verschillende boomsoorten maar vooral de populieren zijn er slecht aan toe. Veel exemplaren staan scheef en zijn op sterven na dood. Dat komt door de hoge waterspiegel in het domein. Elzen zijn daar dan weer wel gelukkig mee. Maar in de dreven leunen afgebroken takken en stammen op ander dood hout. "Als je hier wandelt terwijl het flink waait, riskeer je hout op je hoofd te krijgen", zegt Bart Vangansbeke van Natuurpunt.

Verboden bos

Het bos was jarenlang eigendom van een grootgrondbezitter. "Iedereen in Vinderhoute kent het bos", zegt Vangansbeke. "Maar je geraakte er niet in. Het werd bewaakt door een boswachter en die zag alles. Ik heb het zelf als kind vaak geprobeerd, maar werd telkens bij de lurven gevat en buiten gezet."

Het verboden bos wordt nu opengesteld, maar eerst wil Natuurpunt de gevaarlijke situaties wegwerken. Dat betekent dat heel wat dode bomen tegen de vlakte moeten. (lees voort onder de foto's)

Bos is onderdeel van Gentse Groenpool

De 35 hectare bos maakt deel uit van de Groenpool Vinderhoutse bossen. De Vinderhoutse Bossen liggen in Drongen, Mariakerke en Vinderhoute. Het is een gebied van bijna 640 hectare tussen de Brugse Vaart, de Beekstraat – Boskeetstraat, de Gavergrachtstraat en de dorpskern van Vinderhoute. Het geheel is in ontwikkeling en wordt voorzien van wandelwegen en ruiterpaden. In het bos van Natuurpunt maak je kans reeën en damherten te zien, want die leven er nu al. Sporen van die dieren vind je op elk pad. En rond deze tijd groeien er ook al sneeuwklokjes en wilde paaslelies.

Maar het is dus nog niet duidelijk wanneer al dat natuurschoon te bewonderen zal zijn, want de onderhoudswerken moeten nog beginnen.