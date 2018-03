Brand in Kunstacademie Brugge

Het vuur ontstond in een kleine bergruimte, waar een hoopje kleren in brand was gestoken. Zo'n 100 cursisten, die er avondles volgden, werden meteen geëvacueerd. Eén van hen raakte bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis. De brandweer kreeg het vuur vlug onder controle, en sloot de Katelijnestraat volledig af. De schade aan de bergruimte is groot, maar de rest van de gebouwen bleef gespaard. Het parket onderzoekt de zaak.