Brugse OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V): "Dit is geen correcte maatregel voor sociale huurders"

Dirk De fauw (CD&V), OCMW-voorzitter in Brugge, vindt dat de nieuwe regelgeving van Vlaams minister voor Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) voor huurders van sociale woningen niet correct is. "Er moet aan worden gesleuteld", zei hij in Terzake. Zijn Antwerpse collega Fons Duchateau (N-VA) vindt dat niet nodig: als je met gemeenschapsgeld werkt, is het belangrijk dat je jaarlijks evalueert of iemand nog wel recht heeft op een sociale woning.