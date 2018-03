Brussel zet mes in mandaten: honderden posten verdwijnen

In totaal zullen goed 400 posten verdwijnen, een halvering. Ampe spreekt van een "grote schoonmaak". De cijfers staan wel nog niet officieel vast, want sommige organisaties moeten hun statuten nog aanpassen. Voor de schrapping van enkele tientallen mandaten moet het licht nog op groen worden gezet.

"Bij het aantreden van het nieuwe stadsbestuur in juli vorig jaar hadden we dit aangekondigd en nu houden we voet bij stuk", zegt schepen Els Ampe (Open VLD). "De bedoeling is om 700.000 euro per jaar te besparen en heel wat mandaten te schrappen."

De forse vermindering komt er onder meer door fusies van verschillende organisaties en de verplichting sinds begin dit jaar om het aantal bestuurders te beperken tot maximaal 12. Op die manier verdwijnen er enkele honderden mandaten bij onder meer vzw's rond het OCMW van Brussel of in de besturen van de ziekenhuizen en culturele instellingen.

"Eerste stap"

De oppositie in Brussel reageert (voorzichtig) tevreden. "Dit is een eerste goede stap", zegt N-VA-fractieleider Johan Van den Driessche. "Maar dit blijft oppervlakkig. Het moet fundamenteler." Volgens Van den Driessche wordt er namelijk niets gedaan aan het risico op belangenvermenging of het gebrek aan transparantie.

De N-VA'er haalt het voorbeeld aan van burgemeester Close die tegelijk ook bestuurder is en blijft bij eventorganisator Brussels Expo, of schepen van Cultuur Karine Lalieux die in haar functie toezicht uitoefent op een vzw waar haar broer de baas is.