Burgemeester Roosdaal stopt met actieve politiek

De CD&V-lijst in deze Vlaams-Brabantse gemeente zal worden getrokken door Wim Goossens, die sinds 1994 onafgebroken schepen was. Momenteel is hij als eerste schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, onderwijs en openbare werken.

Christine Hemerijckx (52) zetelde 18 jaar in de gemeenteraad van Roosdaal en was de laatste twee legislaturen burgemeester. Ze trekt zich om persoonlijke redenen uit het actieve politieke leven terug. De CD&V beschikt sinds de verkiezingen van 2012 in de gemeenteraad over een volstrekte meerderheid van 11 zetels op 21.