Stikstofdioxide van dieselmotor schadelijker dan fijn stof voor hart

In ons land zijn er beduidend meer hartinfarcten bij zware vervuiliging. Zo blijkt uit onderzoek. Tijdens het smogalarm is er een stijging van 10 à 15 procent van het aantal hartaanvallen. Fijn stof en stikstofdioxide van dieselmotoren zijn de grote boosdoeners. “We zien ook dat stikstofdioxide schadelijker is dan fijn stof,” zegt onderzoeker Marc Claeys, voorzitter van de Belgian Society of Cardiology, “stikstofdioxide berokkent meer kwaad dan fijn stof”.

“Ook als de vervuiling lager is dan de Europese norm voor smogalarm, dan zien we nog een serieuze impact op de gezondheid”. Voor Claeys is het duidelijk dat de Europese norm te zwak is en dat Europa en ons land de norm moet hanteren van de Wereldgezondheidsorganisatie. “Luchtverontreiniging betekent dus niet alleen longaandoeningen, maar ook hartkwalen. Dus elke vorm van fossiele brandstof zouden we moeten kunnen beperken in de loop van de tijd, hoe sneller dat we dat doen hoe beter voor de gezondheid”. Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege wil voorlopig niet reageren en zegt dat ze een voorstel uitwerkt.