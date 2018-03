Caroline Van den Berghe: "Procedurefout die Mary pleit is een primeur, burgerlijke partijen zien geen enkel probleem"

Op de tweede dag van het proces-Abdeslam heeft zijn advocaat Sven Mary een schending van de taalwet ingeroepen als procedurefout. "Volgens Mary is daardoor het onderzoek nietig", zegt Caroline Van den Berghe. "Het is de allereerste keer dat een dergelijk procedureprobleem wordt opgeworpen. De primeur is aan de rechtbank om hierover te oordelen. Het openbaar ministerie en alle burgerlijke partijen zien geen enkel probleem. Ze vinden dat Abdeslam veroordeeld kan worden."