Centra voor volwassenen onderwijs beloond als ze hun cursisten helpen de eindmeet te halen

Wie bijvoorbeeld op school er niet in geslaagd is om een diploma middelbaar onderwijs te halen, kan dat opnieuw proberen aan een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook een cursus Nederlands tweede taal volgen.

Wie onvoldoende basisvaardigheden beheerst voor taal of rekenen of ICT kan dan weer terecht in de Centra voor Basiseducatie. "Maar we zien dat kwetsbare mensen wel vaak een opleiding starten, maar die niet altijd afwerken", vertelt onderwijsminister Hilde Crevits.

"En dat is jammer, want op die manier mis je een diploma of kwalificatie die je op de arbeidsmarkt extra kansen geeft. Daarom gaan we nu de centra een bonus geven als ze erin slagen om hun cursisten de volledige opleiding te laten afronden".