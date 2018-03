Cipiers starten (opnieuw) 32 urenstaking: iets minder dan de helft legt het werk neer

In de gevangenissen van ons land is om 22 uur de aangekondigde 32 urenstaking van start gegaan. In Vlaanderen is zo'n 40 procent niet komen opdagen, in Wallonië iets meer dan de helft, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.