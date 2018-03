Axelle Red krijgt een plaats in De Eregalerij van Radio 2

Axelle Red, Mary Boduin en Stefaan Fernande: dat zijn dit jaar de 3 nieuwkomers in de Eregalerij van Radio 2. Met het initiatief willen de VRT-zender en Sabam for Culture elk jaar Vlaamse artiesten en nummers in de bloemetjes zetten. De drie worden gevierd omdat ze hun volle leven in het teken van de muziek zetten.

Met meer dan 5 miljoen verkochte albums is Axelle Red een van de meest verkochte Belgische artiesten aller tijden. Ze is bekend van hits als "Sensualité", "Restez femme" of, meer recent, "Rouge ardent".