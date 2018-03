Eerste groene overheidsobligatie moet tussen 3 en 5,5 miljard opbrengen

De looptijd - 20 of 25 jaar - en de rente moeten nog precies bepaald worden, maar de opbrengst is wel al min of meer duidelijk. De regering wil minstens 3 miljard euro ophalen, het plafond staat op 5,5 miljard. Het Agentschap voor de Schuld, dat het project leidt, verwacht een opbrengst van maximaal 4,5 miljard.

De eerste Belgische groene overheidsobligatie, een "OLO" of lineaire overheidsobligatie, wordt in de komende weken in een "roadshow" voorgesteld aan mogelijke investeerders. Dat kunnen institutionele investeerders zijn, maar ook particulieren kunnen erop intekenen.

Investeren in spoor

De opbrengst gaat voornamelijk naar investeringen in schoon transport. Het spoor dus, want de meeste andere transportbevoegdheden zitten bij de gewesten. Het Agentschap schat dat een bedrag van 2,2 miljard naar investeringen in het spoor en de treinen van de NMBS gaat, ongeveer 85 procent van het totaal dus. Verder wil de regering onder meer ook 45 miljoen investeren in onderzoek en 80 miljoen in de uitbouw van windmolenparken op de Noordzee.

Minister Van Overtveldt heeft vertrouwen in de goede afloop. "Dit is een ambitieus project, waarmee we goede resultaten willen halen. Ik heb er vertrouwen in dat ons product zeer gesmaakt zal worden bij de groene investeerder", zei hij. "De groene kapitaalmarkt bedraagt nu 5 procent van de totale kapitaalmarkt, die moet verder ontwikkeld worden. Dit zal de financiële sector en het publiek responsabiliseren, en is goed voor de belegger én de schatkist."