Onderzoek had eerder al aangetoond dat sommige Chinese producenten van corrosiebestendig staal hun producten tegen dumpingprijzen op de Europese markt aanboden. De voorlopige heffing die in augustus vorig jaar werd ingevoerd, wordt nu bevestigd.

De maatregelen die vandaag genomen zijn, moeten de neerwaartse druk op de verkoopprijzen tegengaan die financiële problemen opleverde voor Europese producenten. Vooral in België, Frankrijk, Polen en Nederland is de plaatselijk industrie hard getroffen door de dumping uit China. “Het wereldwijde overschot aan productiecapaciteit heeft de prijs van staal de voorbije jaren tot onhoudbaar lage niveaus teruggebracht en had een verwoestende impact op de hele sector, net als op verwante sectoren en op de werkgelegenheid”, klinkt het bij de Commissie.

Om de concurrentie eerlijk te houden en om de jobs in de Europese staalindustrie zoveel mogelijk te vrijwaren, nam de Commissie al 53 maatregelen voor de staal- en ijzersector. 27 daarvan betreffen producten uit China.