George W. Bush: "Het is duidelijk dat de Russen zich met de verkiezingen van 2016 gemoeid hebben"

Bush Jr. deed zijn opmerkelijke uitspraak tijdens een toespraak in de Verenigde Arabische Emiraten. "Het is duidelijk dat de Russen gepoogd hebben om tussenbeide te komen tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Of ze er ook in geslaagd zijn om het resultaat te beïnvloeden, is een andere zaak. Wel is het erg problematisch dat een andere natie zich moeit in ons verkiezingssysteem", klonk het ononmwonden.

George W. Bush noemde huidig president Donald Trump niet bij naam, maar ging zo wel vrolijk in in tegen de stelling van Trump dat alle berichten over Russische inmenging bij de verkiezingen onzin zijn.

De ex-president ging nog een paar stappen verder in zijn onrechtstreekse kritiek. Volgens hem is de Russische president Vladimir Poetin erg verbolgen over de val van de Sovjet-Unie en probeert hij om de Russische hegemonie van weleer te herstellen. Net daarom hebben de Verenigde Staten volgens Bush behoefte aan sterke bondgenootschappen zoals de NAVO om de Russische agressie af te blokken.

Ook dat is kritiek op het beleid van president Trump die vorig jaar nog de andere lidstaten van de NAVO de mantel uitveegde en zich met zijn "America First" op het eigen land lijkt terug te plooien. Het Witte Huis heeft vooralsnog niet gereageerd op de uitspraken van Bush.

Nu zijn Bush en Trump weliswaar lid van de Republikeinse partij, maar tussen de familie Bush en Trump is er weinig vriendschap. Zo heeft Trump tijdens de voorverkiezingen flink ingehakt op toenmalig presidentskandidaat Jeb Bush en broer van de ex-president.