Internationaal Strafhof start vooronderzoek naar brutaliteiten in de Filipijnen en Venezuela

Het eerste vooronderzoek is gebaseerd op gegevens van Filipijnse advocaten en richt zich op misbruiken in de "war on drugs" die de populistische president Rodrigo Duterte daar in 2016 begonnen is. Daarbij zijn duizenden mensen die verdacht worden van drughandel door agenten zonder enige vorm van proces doodschoten.

President Duterte heeft dat openbaar toegejuicht maar een woordvoerder zegt dat hij zal meewerken aan het vooronderzoek van het Internationaal Strafhof "omdat op die manier zijn naam gezuiverd kan worden". De woordvoerder van de president voegde er wel aan toe dat alle beschuldigingen tegen de president het werk zijn van de oppositie in de Filipijnen.

Wat betreft het Latijns-Amerikaanse land Venezuela wil de aanklager een vooronderzoek naar het overdreven geweld waarmee de veiligheidsdiensten de betogingen tegen het regime van de linkse president Nicolas Maduro onderdrukken, al stelt de aanklager dat ook sommige leden van de oppositie zich te buiten gaan aan geweld.

Het Internationaal Strafhof werd in 2001 opgericht om misdaden tegen de mensheid en andere wreedheden te berecht indien de lidstaten dat zelf niet kunnen of willen. Zowel de Filipijnen als Venezuela hebben het verdrag over dat strafhof ondertekend en zijn daar dus aan gebonden.