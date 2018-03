Jan Van Eyken en Pascal Braeckman maken "Twee tinten grijs" voor Eén

Van Eyken is al een zestiger, Braeckman nadert langzaam die kaap. Beide heren hebben best een rock-'n-roll leven achter de rug én voelen zich nog altijd rock-'n-roll. Maar ze kunnen hun leeftijd niet meer wegsteken. Daarom dompelen ze zich in "Twee tinten grijs" onder in het leven van 60-plussers. Wat doen ze? Hoe leven ze? Kan het duo hen ergens bij helpen, kunnen zij op hun beurt iets leren van leeftijdsgenoten?



"Twee tinten grijs" komt in 2019 op Eén. We laten in het midden of Braeckman in de reeks opnieuw zijn (eeuwige) rode korte broek zal dragen en Van Eyken zijn cowboylaarzen.



Van Eyken en Braeckman kennen elkaar al langer dan vandaag, zo spelen ze samen met Axl Peleman en Eline De Munck in Pigbag Army, een live-band die muziek uit de jaren 90 brengt.