Kanon van Duitse duikboot bovengehaald in Oostende

In de zomer van 2017 ontdekte onderwaterarcheoloog Tomas Termote een unieke Duitse duikboot uit de Eerste Wereldoorlog. Later bleek het te gaan om de UB29 met nog 22 Duitse bemanningsleden aan boord. Het was een van de meeste spraakmakende vondsten ooit in de Belgische Noordzee.

Vandaag volgde een nieuwe duikmissie waarbij het kanon werd ontmanteld en bovengehaald. "Een ongelooflijk zicht. Het kanon, .88 millimeter, is nog volledig intact", aldus de gouverneur, zelf enorm gepassioneerd door onderwatererfgoed.

Het kanon moet een van de pronkstukken worden van de tentoonstelling "De Groote Oorlog op Zee", die vanaf april te zien zal zijn in het Provinciaal Hof van Brugge. "Daarna verhuist het kanon naar het Internationales Maritimes Museum in Hamburg. Dat is zo afgesproken", aldus de gouverneur. Het museum werkte onder meer mee aan de identificatie van de UB29 en de bemanningsleden.