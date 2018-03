Kasteel van Chambord ontsnapt aan inferno

Het heeft geen haar gescheeld, of het beroemde kasteel van Chambord nabij de Loire in Frankrijk was gisteren afgebrand. Een bezoeker had het klaarblijkelijk zo koud dat hij rond 13.30 uur op eigen houtje besliste 8 houtblokken uit de opslag te halen en die op een brandend haardvuur te gooien.

Het vuur laaide in geen tijd hoog in de schoorsteen op en veroorzaakte een gevaarlijke schoorsteenbrand. Een veiligheidsagent liet het kasteel ogenblikkelijk evacueren en verwittigde de brandweer. Die was 18 minuten later ter plaatse en klom meteen op het dak om het vuur te blussen. Nadien lieten de brandweerlui warmtecamera's in de schoorsteen zakken om zeker te zijn dat alle gevaar was geweken.

De directie van het kasteel van Chambord dient een klacht in. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de bezoeker zich niet bewust was van het risico van zijn daden en dat hij het vuur niet opzettelijk heeft aangestoken. Ook de veiligheidsagenten treft geen schuld: het kasteel telt liefst 440 kamers die ze via een rotatiesysteem en camera's bewaken.