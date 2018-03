Kesteloot: "Herstructurering bij De Lijn zal reizigers ten goede komen"

De komende drie jaar verdwijnen 286 jobs bij De Lijn, vooral managmentsfuncties en bedienden. De reorganisatie is nodig om De Lijn effeciënter te maken en de toekomst van De Lijn na 2020 veilig te stellen, klinkt het. Er wordt gesnoeid in de tussenlaag tussen de hoofdzetel en de centrale diensten enerzijds en de operaties op het terrein anderzijds. Kesteloot maakt zich sterk dat dit kan zonder naakte ontslagen, onder meer door mensen die op pensioen gaan niet te vervangen.

Met de herstructuring kan De Lijn de komende jaren zo'n 40 miljoen euro besparen. Dat zal volgens Kesteloot zeker niet ten koste gaan van de reizigers, integendeel. "Wat we gaan besparen, zullen we herinvesteren in ons bedrijf, een deel in het het aanbod, een ander deel in ons eigen personeel. Op dit moment nemen we al initiatieven op het vlak van digitalisering, voor een betere dienstverlening," aldus Roger Kesteloot.