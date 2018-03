Typhoon als opvolger van F-16? "19 miljard economische return"

Typhoon komt met beveiliging voor uw laptop

Beslissen dit jaar of niet?

Volgende week woensdag moeten de finale offertes worden ingediend door de twee overgebleven kandidaten die de procedure volgen. Het gaat om het Amerikaanse Lockheed Martin met de F-35 en het Brits-Duitse Eurofighter.

Ook Frankrijk hoopt met het Franse toestel de Rafale te kunnen meedingen, maar doet wel niet mee aan de officiële procedure. Het is niet duidelijk of de Franse aanpak nog een kans maakt, onder meer omdat er grote onduidelijkheid is over het Franse voorstel.

In principe zou de regering nog dit jaar beslissen wie de nieuwe 34 gevechtstoestellen mag leveren. Voorstanders van het dossier hopen dat de knoop nog voor de NAVO-top van 11 en 12 juli zou worden doorgehakt, maar die timing lijkt wel erg krap te worden.