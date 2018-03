Europees Parlement stemt over afschaffing winter- en zomertijd

Eind maart is het weer zover, dan draaien we de klok weer één uur vooruit. De zomertijd werd in 1977 ingevoerd, als maatregel om energie te besparen tijdens de economische crisis toen. Als het 's avonds langer licht is, hoeven de lichten namelijk minder snel aan en blijven mensen langer buiten, was de redenering. Energie en geld gespaard.

Maar dat argument moet, veertig jaar later, bijgesteld worden. Want de overschakeling van winter- naar zomertijd betekent nog maar een besparing van 2,60 euro jaarlijks op je elektriciteitsrekening.

Een verwaarloosbaar economisch voordeel, onder meer dankzij de komst van de ledverlichting en efficiëntere toestellen. Het Europees Parlement is er intussen van overtuigd geraakt dat de afwisseling tussen zomer- en wintertijd nu veel meer nadelen dan voordelen heeft.