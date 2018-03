Kink in de kabel in dossier nieuwe gevangenis Dendermonde

Dat advies dateert al van september vorig jaar maar raakte nu pas bekend. Het gaat over de gronden waarop de gevangenis gebouwd zou worden. En de bestemming daarvan.

Verkeerd ingekleurd?

Volgens burgemeester Piet Buyse (CD&V) moet een stuk grond van tien hectare omgevormd worden van landbouwgrond naar grond van openbaar nut: "Als de Raad van State dat advies negeert, dan is het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geldig, en kunnen we voort met de bouw. Want we hebben een bouw- en milieuvergunning op zak. Maar als de Raad van State het advies wél volgt, en het RUP dus nietig verklaart, dan hebben we een probleem, want dan hebben we geen grond om op te bouwen."

Het is nu dus aan de Raad van State om hierover een beslissing te nemen. Wanneer dat zal gebeuren is nog niet bekend.