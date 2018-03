Last van een winterdip? Probeer eens een lichtbril

In de winter voelen we ons sneller moe, minder energiek en somberder. Het alom bekende winterdipje ontstaat doordat ons lichaam en onze biologische klok ontregeld raakt door een gebrek aan daglicht. December vorig jaar was één van de grauwste decembermaanden ooit, januari was niet veel beter. Veel mensen trekken daarom naar de zon. Touroperators doen gouden zaken en hebben voor de krokusvakantie tot een derde meer boekingen binnengekregen. Voor wie de mogelijkheid niet heeft om naar de zon te vluchten, zijn er gelukkig ook andere oplossingen. “Een lichtbak is een objectieve, wetenschappelijke methode die werkt bij mensen die gevoelig zijn voor lichtdepressie”, zegt psychiater Dirk De Wachter.

In “Van Gils & Gasten” heeft De Wachter zelfs nog een andere oplossing bij zich: een lichttherapiebril. De LED-lampjes op de bril zorgen voor sterk, wit licht van ongeveer dezelfde golflengte als daglicht en met een lichtsterkte van ongeveer 2.500 lux. Ter vergelijking: op een zonnige dag krijg je ongeveer 100.000 lux binnen, op een grijze, sombere dag slechts 1.000 lux. Op kantoor is het zelfs nog minder, daar is de lichtsterkte maar ongeveer 500 lux.

"Geen wondermiddel"