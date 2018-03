Dweepte de Nederlandse dichter Lucebert met het nazisme?

Het was bekend dat Lucebert tijdens de oorlog een jaar in Duitsland werkte, maar de dichter suggereerde altijd dat hij daartoe gedwongen was. Volgens Hazeu meldde hij zich in 1943 als 19-jarige echter vrijwillig voor de zogenoemde Arbeidseinsatz. Hij zou misleid zijn door de Duitse propaganda en zijn ouderlijk huis hebben willen ontvluchten.



"Maar het antisemitisme overdonderde mij totaal", zegt Hazeu. Hij kreeg brieven in handen die Lucebert vanuit Duitsland schreef aan een vriendin. Daarin spreekt hij over de "Joodse sjacherige zwetsaard" en "machtjoden".



Lucebert geldt in Nederland als een van de grootste naoorlogse dichters. Hij ontving onder meer de P.C. Hooftprijs en de Prijs der Nederlandse Letteren. In zijn gedichten heeft Hazeu geen antisemitisme gevonden. Volgens de letterkundige is de dichter geboren uit zijn oorlogservaringen.