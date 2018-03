Meer en meer Vlaamse steden en gemeenten willen statiegeld op blikjes en plastic flessen

Zo zijn er volgens de organisatie gemeenten en steden waarvan de aansluiting al goedgekeurd is op de gemeenteraad, maar wiens officiële toetreding nog niet volledig is afgerond. "Dit is de lijst, afgesloten op 31 januari, maar het werkelijke aantal ligt zelfs nog hoger”, zegt Zoete.

De Statiegeldalliantie heeft ondertussen 216 partners in Vlaanderen en Nederland. Zij vragen de Vlaamse en Nederlandse regering om dit jaar nog statiegeld in te voeren op blikjes en plastic drankflessen. Op die manier hopen ze mensen aan te zetten om flessen en blikjes in te zamelen, in plaats van ze in de natuur te gooien. 40 procent van het volume van zwerfafval bestaat uit blikjes en plastic flessen.