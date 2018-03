Koningin Mathilde - zonder Filip - op missie in Ghana: vier vragen

1. Wat zoekt Mathilde in Ghana?

Het doel van Mathildes werkbezoek is om te leren van Ghana. Ze wil kijken hoe het land concreet bezig is om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren, en ze daarin aanmoedigen. Want dat is haar taak als een van de zeventien pleitbezorgers van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Die moeten gehaald worden tegen 2030.

Het is Mathildes eerste bezoek aan Ghana, vertelt ze ons bij aankomst. Ze bezoekt er een achttal projecten die focussen op de gelijkheid van man en vrouw, onderwijs en gezondheidszorg, de drie doelstellingen die ze vooral wil promoten. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo reist met haar mee.

Voorbeeld voor Afrika en voor ons

“Ghana wordt gezien als een voorbeeld van ontwikkeling in Afrika,” zegt De Croo. “Ze hebben een president die bijzonder duidelijk is op het gebied van mensenrechten, en die grote stappen vooruit heeft gezet wat betreft de gelijkheid van man en vrouw. Ghana is een voorbeeld in Afrika qua democratie.”

Ghana heeft zo’n 27,5 miljoen inwoners en is acht keer zo groot als België. De officiële taal is Engels. Het land ontstond in 1957, uit twee Britse kolonies. Drie jaar later werd het land een republiek. Huidig president is Akufo-Addo. Hij is anti corruptie, en pro business.

African Gender Award

Het grote probleem voor meisjes en vrouwen in Ghana zijn de gedwongen kindhuwelijken. Maar liefst één op de vijf meisjes in Ghana trouwt voor ze achttien is. En vier op de tien meisjes hebben tussen hun vijftien en negentien jaar minstens één keer te maken gehad met seksueel geweld.

De Ghanese regering wil dit aanpakken. Met succes. In 2016 kreeg Ghana de African Gender Award, voor zijn inspanningen om de economische en sociale rechten van vrouwen te promoten. Ze hebben ook een minister van Gender. Mathilde wil die best practices gaan bekijken, vertelt ze.

Te goed voor ontwikkelingssteun

Economisch is Ghana een handelspartner van België. Het voert vooral goud, petroleum en cacao uit, en naar ons land is dat vooral cacao en fruit. België geeft geen ontwikkelingssteun aan Ghana en steunt ook geen ngo’s daar, want daarvoor doet het land het te goed, gezien het in 2010 is doorgegroeid naar de categorie van middeninkomenslanden.

“Ons land werkt in Ghana vooral samen met VN-organisaties, zoals UN Women, Unicef, UNFPA,” kadert De Croo hoe België wel actief is in Ghana. “Wij werken veel rond de gelijkheid van man en vrouw, ook veel rond kinderen een kans geven om naar school te gaan, en toegang te krijgen tot de gezondheidszorg.”

Ook investeert ons land in twee Ghanese ondernemingen via Bio-Invest, een Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden.