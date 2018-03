Met de mini-auto naar de dokter

"Ik zag een Amerikaans filmpje waarin brandweermannen zulke wagentjes aan een ziekenhuis schonken, en ik wilde dat meteen hier ook doen", zegt Joeri Verbraeken van de Vlaamse Kinderliga. Het AZ Turnhout is intussen het derde ziekenhuis in Vlaanderen dat de wagentjes kreeg van de Vlaamse Kinderliga. "De bedoeling is de kinderen een beetje af te leiden en blij te maken tijdens de rit naar een onderzoek", zegt hoofdverpleegkundige pediatrie Ann Van den Bossche.