Michel: "Alle middelen inzetten om strategische belangen bij Brussels Airlines te verdedigen"

Premier Charles Michel (MR) zegt dat de regering alle middelen zal inzetten om de Belgische belangen bij Brussels Airlines te verdedigen. Dat heeft hij gezegd in de Kamer. De premier fietste wel handig rond vragen over de verkoop van de Belgische aandelen aan Lufthansa, waardoor de Duitse luchtvaartmaatschappij de facto zo goed als alleen beslissingen kan nemen in verband met Brussels Airlines.