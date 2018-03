Milde straf voor krakers die cameraploeg van VRT NWS belaagden in Gent

Eén van de krakers die begin november een cameraploeg van VRT NWS belaagden aan het Stapelplein in Gent, is veroordeeld tot vijf maanden cel met uitstel. De tien andere krakers krijgen voorlopig geen straf. De groep krakers had een wagen van een VRT NWS-ploeg eerst geblokkeerd, daarna spuwden ze op de wagen, sloegen ze op het dak en maakten ze schunnige gebaren. Het parket vroeg straffen tot zes maanden cel, maar de rechtbank ging daar dus niet op in.