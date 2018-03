Minister Jambon (N-VA) stelt langverwachte Stroomplan tegen drugscriminaliteit voor op 21 februari

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) stelt op 21 februari zijn langverwachte Stroolmplan tegen de drugscriminaliteit in de Antwerpse haven voor. Dat heeft hij gezegd tijdens het vragenuurtje in de Kamer, in antwoord op een vraag van Filip Dewinter (Vlaams Belang) over de alsmaar driester wordende praktijken van de drugsmaffia.