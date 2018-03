De Duitse muzikant Nils Frahm heeft een eerste van twee uitverkochte optredens gegeven in de AB in Brussel. "We leven in een wereld vol schatten. Ik stof kleine doosjes af die mensen in een hoekje vergeten zijn. Die presenteer ik hier op het podium en ik probeer er iets origineels mee te doen", zegt Frahm.