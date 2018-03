Noord-Korea houdt grote militaire parade om 70e verjaardag van zijn leger te vieren, ergernis in het zuiden

Noord-Korea heeft een van de grootste legers ter wereld en houdt jaarlijks een grote parade om de oprichting daarvan in 1948 -stichting van de communistische staat- te vieren. Dit jaar is het dus de 70e verjaardag van het "Volksleger" en werd dat extra in de bloemetjes gezet.

Wat opvalt, is dat die parade meestal in april wordt gehouden als het lente is in Korea. Dit jaar evenwel werd die -voor de eerste keer in 40 jaar- vervroegd naar februari en nog wel naar de dag voor de opening van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Dat is natuurlijk geen toeval en Noord-Korea wil zo de aandacht trekken.

Er waren 13.000 militairen en 200 voertuigen opgetrommeld en ook de nieuwe raketten Hwasong-14 en Hwasong-15 werden voor de eerste keer getoond. Die zijn berucht van de testen van vorig jaar. De laatste raket zou een reikwijdte van 13.000 kilometer hebben en zo een groot deel van de Verenigde Staten kunnen treffen.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei dat ook dat zijn staat een militaire wereldmacht is geworden. Opvallend aan zijn zijde was zijn vrouw Ri Sol-ju, die een tijdje niet meer in het openbaar was verschenen. Nu speelde zij een hoofdrol bij het schouwen van de parade. Waarnemers merkten wel op dat die iets kleiner was dan vorige.