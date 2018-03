U kent uw partner niet zo goed als u wel denkt... maar dat hoeft geen probleem te zijn

Klinisch psychologe Céline Hinnekens liet voor haar onderzoek 150 Vlaamse heterokoppels tussen 18 en 76 jaar discussiëren voor de camera. 12 minuten lang mocht een discussie naar keuze die conflict veroorzaakt in hun relatie uitgevochten worden. Voorwaarden om deel te nemen aan het onderzoek: minstens 1 jaar een koppel zijn en samenwonen.

De conclusies van het doctoraatsonderzoek zijn opvallend. De deelnemers schatten amper 20 procent van wat hun partner voelt of denkt juist in, hoewel ze meestal wel het gevoel hadden hun partner juist te kunnen inschatten.

"Voor ons is het niet echt verrassend, op basis van eerdere cijfers hadden we dit wel verwacht", zei Hinnekens in "De ochtend" op Radio 1. "Voor mensen die niet vertrouwd zijn met dit soort onderzoek, komt dat soms wel hard aan. We laten partners een 12-tal minuten discussiëren voor de camera. Daarna herbekijken de partners de discussie en dan vragen wij: kunt u de gedachten en de gevoelens van uw partner inschatten? En dat gaan we dan vergelijken." Partners maken op dat moment vaak een foute inschatting van die gedachten en gevoelens, maar hoe komt dat? "Tijdens een discussie zijn we vooral op onze eigen gedachten gefocust, welk argument wil ik gebruiken, hoe voel ik mij? Daardoor blijft er weinig ruimte over om ook aan onze partner en zijn gevoelens of gedachten te denken. Het tempo van spreken bij discussies ligt heel hoog, we moeten heel snel reageren en we hebben dus niet genoeg tijd om alles in overweging te nemen. Het tempo van de discussie trager leggen en je daar bewust van zijn, zou misschien al kunnen helpen."

Het is voor een stuk ook gezond dat we niet altijd weten wat onze partner denkt

Het stereotiepe beeld: vrouwen begrijpen hun mannen beter dan dat mannen hun vrouw begrijpen, blijkt niet te kloppen. "We begrijpen elkaar op hetzelfde niveau. Zowel mannen als vrouwen halen maar 20%." Volgens Hinnekens is er trouwens geen reden om daar ongerust over te zijn. "Het is voor een stuk ook gezond dat we niet altijd weten wat onze partner denkt. Het kan destabiliserend werken voor onze relatie als we alles zouden weten, bleek ook uit het onderzoek. In een conflict kunnen de gedachten, zowel over de partner als over de relatie, ook negatief zijn. Dus die 20% is ook wel een beetje een veilige score."

De sleutel tot elkaar goed begrijpen is: echt moeite willen doen. Koppels die nog niet zo lang samen zijn, scoren dan ook beter dan ervaren koppels. Na verloop van tijd worden we volgens Hinnekens luier, schakelen we over op automatische gedachten en gaan we er te gemakkelijk van uit dat we onze partner "toch door en door kennen".

De topscore in het onderzoek was voor een koppel dat elkaar voor 45% juist inschatte. Ook Hinnekens en haar partner waren dus gebuisd. "Ik was tijdens de discussie te hard op mijn eigen gedachten gefocust en niet op die van mijn vriend", zegt ze.