Onlusten in Bangladesh omdat oppositieleidster en ex-premier Khaleda Zia naar de cel moet

Meteen na de uitspraken braken er in de hoofdstad Dhaka rellen uit toen aanhangers van Zia barricades opwierpen en slaags raakten met de politie. Zia kan evenwel nog in beroep gaan.

Volgens de rechtbank heeft Khaleda Zia als premier voor 252.000 dollar internationale giften voor weeskinderen in Bangladesh misbruikt voor eigen en politieke doeleinden. Ze krijgt daarvoor vijf jaar cel en kan dus niet deelnemen aan de verkiezingen later dit jaar. Ook haar zoon die in Londen woont, is bij verstek veroordeeld.

De twee "leading ladies" van Bangladesh

Khaleda Zia is 72 en de voorzitster van de centrumrechtse BNP, een van de twee grote partijen in het land die vaak haasje-over springen om de macht. De andere is de centrumlinkse Awami Liga van premier sheikh Hasina.

Beide dames erfden min of meer hun partij: Hasina nam het roer van Awami over nadat haar vader Mujibur Rahman, de stichter van Bangladesh in 1971, enkele jaren later vermoord werd. Zia is de weduwe en opvolger van voormalig militair leider Zia ur-Rahman die ook vermoord werd. Samen gingen de vrouwen in het verzet tegen de militaire dictatuur van Mohammed Ershad (1983-1990).

Sinds het herstel van de democratie zijn beide vrouwen aartsrivalen om de macht. Khaleda Zia was premier tussen 1991 en 1996 en nog eens tussen 2001 en 2006. In die andere periodes was huidig premier sheikh Hasina Wajed aan de macht.