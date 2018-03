Bouwsector positief over de toekomst: "Alle lichten op groen voor wie wil bouwen of renoveren" 

De goeie prognoses hebben ook te maken met met overheidsinvesteringen in de renovatie van gerechtsgebouwen en met de gemeenteraadsverkiezingen later dit jaar. Die zorgen traditioneel voor meer activiteit bij steden en gemeenten. De rentes op de woonkredieten blijven intussen historisch laag, merkt de bouwfederatie op. Maar er zit wel een -beperkte- stijging aan te komen.

De Confederatie Bouw voorspelt een stijging van het werkvolume met meer dan 2 procent voor 2017 en meer dan 3 procent voor dit jaar. Een sterkere groei dus dan de algemene economie (1,7 procent wordt verwacht, red.). Voor kandidaat-bouwers blijft het klimaat gunstig om te bouwen of te renoveren, ondanks de dure bouwgronden en woningen.

"Het vertrouwen van de aannemers zat afgelopen jaar op een historisch hoog niveau. En ook dit jaar begint sterk. De orderboekjes blijven goed gevuld. Gemiddeld zijn bedrijven nu zeker van 5,9 maanden activiteit", zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. Dat is meer dan een of twee jaar geleden, toen nog respectievelijk 5,6 en 5,5 maanden. Een goed gevuld orderboekje is een indicatie van een goede bouwconjunctuur.

In 2017 werd ook een groei van de werkgelegenheid opgetekend: +800 werknemers en +1.100 zelfstandigen tussen het vierde kwartaal van 2016 en het derde kwartaal van 2017. In de hele sector werken in totaal zo'n 200.000 werknemers en 76.000 zelfstandigen.