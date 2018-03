Prins Laurent mag zich wellicht verdedigen in Parlement over verlies deel dotatie

Eind vorig jaar stelde de regering voor om 15 procent van de dotatie van prins Laurent in te houden, goed voor ruim 45.000 euro. Een sanctie omdat de prins zonder toestemming aanwezig was geweest op een receptie van de Chinese ambassade voor een viering rond de verjaardag van het Chinese leger.

De advocaat van Laurent, meester Laurent Arnauts, stelde dat de rechten van de verdediging waren geschonden en schreef een brief naar Kamervoorzitter Siegfried Bracke met de vraag of Laurent zich kan komen verdedigen in het Parlement. Het zijn namelijk de parlementsleden die finaal groen licht moeten geven over de inperking van de dotatie.

Kamervoorzitter Bracke heeft nu volop onderhandeld over die vraag met de fractievoorzitters van de verschillende partijen. Bezwaren zijn er niet geuit, klinkt het. Dus prins Laurent zal zich inderdaad allicht kunnen komen verdedigen in de Kamer, mogelijk zal hij gehoord worden in een Kamercommissie achter gesloten deuren. De officiële beslissing hierover valt na de krokusvakantie.

Als die beslissing er inderdaad zal komen, dan kan advocaat Laurent Arnauts daar naar eigen zeggen "alleen maar tevreden mee zijn". Mogelijk zal de prins niet zelf komen naar de Kamer, maar zal hij vertegenwoordigd worden door meester Arnauts. Het is evenwel de vraag of de parlementsleden nog iets zullen veranderen aan het voorstel van de regering over de inperking van Laurents dotatie.