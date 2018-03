Protest tegen deportatie van vluchtelingen van Israël naar Rwanda

Duizenden actievoerders in Israël

Voor de Rwandese ambassade in Herzliya (bij Tel Aviv, Israël) kwamen gisteren, woensdag, vele duizenden actievoerders samen tegen wat zij 'de handel in vluchtelingen' noemen (beeld hierboven). De meesten komen uit Eritrea of Soedan en zij krijgen de steun van Israëlische mensenrechtenorganisaties. Al jarenlang klagen die deze praktijken aan. Drie maanden geleden bevestigde eindelijk het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties dat Israël wel degelijk al jarenlang ongewenste asielzoekers naar Rwanda overvliegt, zogenaamd 'vrijwillig'. In de praktijk krijgen die alleen de keuze tussen deze deportatie of een Israëlische gevangenis. De Israëlische regering van Benjamin Netanyahu kondigde eind vorig jaar aan dat weldra zo'n 38.000 zogenaamd 'illegalen' het land uitgezet zullen worden en dat ze naar Rwanda kunnen. De uitgewezen vluchtelingen zouden 3.500,- $ krijgen om daar een nieuw leven op te bouwen. Overheidsbronnen in Israël en Rwanda bevestigen dat het Rwandese regime van Paul Kagame per opgevangen asielzoeker 5.000,- $ ontvangt, voor bewezen diensten. Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen heeft Israël al herhaaldelijk opgeroepen om te stoppen met die feitelijk gedwongen deportaties. Maar de Israëlische regering houdt vol dat het om 'illegalen' gaat die wederrechtelijk het land binnengekomen zijn en dus uitgezet mogen worden.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Protestdag wereldwijd

In Israël zelf staat deze kwestie al maandenlang hoog op de politieke agenda, onder meer omdat de gerespecteerde krant Haaretz er geregeld over bericht en sommige politici en mensenrechtenorganisaties zich bekommeren om het lot van deze asielzoekers. Nu begint het protest zich ook te verspreiden over de hele wereld. Voor gisteren en vandaag, donderdag, hadden een aantal progressieve Joodse organisaties uitgeroepen om te komen protesteren voor de Rwandese ambassades of afvaardigingen in onder meer New York, Washington, Toronto, Berlijn en ook Brussel (beeld hieronder).

Play knop

In Brussel trotseerden maar enkele actievoerders de koude. Elders waren het er telkens een paar tientallen tot enkele honderden. Overal klonk hetzelfde protest: 'Vluchtelingen zijn niet te koop'. Maar volgens het officiële Rwandese standpunt, in een tekst die een diplomaat aan de actievoerders kwam overhandigen, is er geen sprake van een geheim akkoord met Israël om Afrikaanse migranten te ontvangen. Rwanda voert alleen maar een open-deur-politiek: elke Afrikaan is welkom die nood heeft aan een onderkomen. Vandaar ook het aanbod vorig jaar om Afrikaanse migranten op te vangen die in Libië vast zitten en daar mishandeld zouden worden.

De feiten

Enkele maanden geleden klonk de officiële Rwandese stem hierover wel enigszins anders. Minister van Buitenlandse Zaken Louise Mushikiwabo legde in een interview met een regime-gezinde krant toen uit dat zij op het punt stond om een akkoord af te sluiten met Israël over de opname van op z'n minst 10.000 Afrikaanse migranten. Zij ging er zelfs prat op dat die mensen een mooie toekomst tegemoet gingen in Rwanda, met een gegarandeerde huisvesting en werk. Of die overtocht vanuit Israël vrijwillig dan wel gedwongen zou gebeuren kwam niet ter sprake. Over deze onderhandelingen tussen Israël en Rwanda is sindsdien niets meer vernomen.

Volgens de actievoerders vandaag zijn de afgelopen jaren al zeker 1.200 Eritrese en Soedanese ongewenste migranten vanuit Israël naar Rwanda overgevlogen, niet echt vrijwillig want het enige alternatief was de gevangenis. In verschillende artikels in de Israëlische pers getuigen tientallen van deze gedeporteerden hoe het hen vergaan is. Niemand van hen heeft een beter leven kunnen opbouwen in Rwanda. Zij kregen zelfs die kans niet, want 'in Rwanda is er helemaal geen werk' en 'wij konden nergens terecht voor enige hulp'. Op een enkeling na is iedereen weer gedwongen of op eigen kracht vertrokken, dikwijls helemaal berooid. In vele gevallen beroofde een mensensmokkelaar, een zeker 'John', hen zelfs van een deel van hun 3.500,-$, als vergoeding voor het transport naar ... de grens met Oeganda. Enkele tientallen zijn erin geslaagd om via Libië in Europa te geraken. Van vele honderden is geen enkel spoor meer ...

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Dikke vrienden