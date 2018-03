Bizar interview: Quincy Jones schoffeert Jackson en The Beatles, maar looft Toots Thielemans

"Ik heb niet veel zin om het publiek te zeggen, maar Michael heeft veel dingen gestolen. Hij heeft veel liedjes gestolen", zegt Jones in de Vulture. De producer was betrokken bij albums als "Thriller" en "Bad". "Jackson was zo machiavellistisch als je maar kan denken", voegt Jones eraan toe. Hij wijst op gelijkenissen tussen "Billie Jean", een nummer dat hij producete, en "State of independence", een liedje van Donna Summer, ook geproducet door Jones. Maar wie de twee nummers na elkaar beluistert, zal weinig gelijkenissen horen. Of het moet zijn dat beide nummers een uitgesproken baslijn hebben.

Jones herinnert zich ook nog de eerste indruk die hij kreeg van The Beatles, toen ze net doorbraken. "Ze waren de slechtste muzikanten ter wereld. Het waren "no-playing motherf*ckers". Paul McCartney was de slechtste basgitarist die ik ooit gezien had en Ringo Starr... daar wil ik zelfs niet over praten." Voorts had Quincy het over enkele van zijn "geheimen", zo meent hij de moordenaar van de Amerikaanse president J.F.K. te kennen. Hij zou twee jaar geleden ook afspraakjes hebben gehad met Ivanka Trump. "Ze heeft de mooiste benen die ik ooit zag. Foute vader, evenwel."



Toch nog muzikale hoop

Jones haalt Jimi Hendrix even aan, die op zijn album "Gula Matari" zou spelen. "Hij was nerveus om te spelen met Toots Thielemans, Herbie Hancock, Hubert Laws en Roland Kirk. Die zijn pas bangelijk. Toots was een van de grootste solisten ooit die verdorie geleefd heeft", klinkt het.

Jones kaart het gebrek aan van muzikale kennis bij moderne pop tegenwoordig. Bruno Mars, Kendrick Lamar, Ed Sheeran en Sam Smith kunnen evenwel in zijn ogen niets mis doen. "En Mark Ronson is iemand die kán producen", luidt het.

